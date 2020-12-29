BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı

29 Aralık 2020 Salı, 12:22

Yoksulluk sınırının 8 bin 200 TL olduğu ülkemizde yeni asgari ücretin 2 bin 825 TL gibi yetersiz bir rakam belirlenmesine tepki gösteren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Milli Ekonomi Modeli uygulandığı takdirde asgari ücretin 10 bin TL olabileceğini, kaynaklarını tek tek sırlayarak açıkladı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, önceki gün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesiminin itirazlarına rağmen, 2021 yılı için 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak kabul edilen net asgari ücret konusunda bir açıklama yaptı. Asgari ücretin her yıl olduğu gibi bu yılın da sonuna doğru en çok konuşulan konulardan biri olduğuna dikkatleri çeken BTP Lideri Hüseyin Baş, bunun nedeninin 30 milyon insanı ilgilendiren bir konu olması ve asgari ücretin yetersiz kalması olduğunu söyledi. BTP lideri Baş, şöyle konuştu: “Evet, yılsonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki konumuz her yıl olduğu gibi asgari ücret.

Asgari ücret neden bu kadar çok konuşuluyor. İki sebep sayılabilir. Birincisi; ülkemizde 30 milyon insan asgari ücretle geçinmek zorunda, ikincisi; asgari ücret yetersiz!”

ASGARİ ÜCRET YOKSULLUK SINIRININ ÜSTÜNDE OLMALI

Konuşmasında asgari ücretin vatandaşların geçim ücreti olduğuna vurgu yapan Baş, “Hiç düşündük mü, asgari ücret kavramı nereden çıktı? Asgari ücret, bir vatandaşın asgari geçim koşullarını sağlayabileceği ücrettir. İnsani bir biçimde, yoksul olmamak şartını sağlayabileceği ücrettir. Bizim yaşadığımız coğrafyada resmi verilere göre yoksulluk sınırı 8 bin 200 liradır. Peki, ifade ettiğimiz gibi asgari ücret yoksul duruma düşmeden hayatı devam ettirmeye yetecek bir ücretse, bu ücret Türkiye’de ne kadar olmalı? En azından belirlenen yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekir, değil mi? Bu ücret esasında insani ücrettir. Vatandaşın bu ücreti nereden elde ettiği vatandaşın sorunu değildir” dedi.

TÜRKİYE'DE YOKSULLUK BİTSİN İSTİYORUZ

Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak hedeflerinin ‘Türkiye’de yoksul kimsenin kalmaması’ olduğunu kaydeden BTP lideri Hüseyin Baş, “Ben öyle bir hayale sahibim ki, benim ülkemde yoksul kimse kalmasın istiyorum. Türkiye’deki yoksulluğu bitirecek bu ücreti devlet ya da işveren vermiş hiç önemi yok. Önemli olan kişinin bir aylık geçim koşulunun sağlanmasıdır. Sosyal bir devletsen ve dünya seni kıskanıyorsa (!) bir zahmet vatandaşa bunu vermelisin. Milli Ekonomi Modeli’ni uygulama imkânı bulursak Türkiye’de yoksulluğu bitirecek bu ücreti devlet olarak biz karşılayacağız. Yanlış duymadınız, bu devletin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. BTP lideri Hüseyin Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi bazıları ‘nereden vereceksiniz’ diyecek. Hadi biraz da oraya yolculuk yapalım. Asgari ücreti Milli Ekonomi Modeli kapsamında rahmetli Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın ifade ettiği gibi 10 bin Türk lirası yaptığımızı ve yine aynı kapsamda tüm işsizlere de iş olanağı sağlayarak tam istihdamı sağladığımızı düşünelim. Hesabını yaptık ve ülkemizde yoksulluğu yok etmek için bize ayda 10 milyar dolar lazım.

Yılda 3.5 milyar lira harcama yapan bir sarayı olan devletin yoksul vatandaş bırakmaması için 10 milyar dolar harcaması lazım.

3-4 tane köprüye 8 milyar garanti ödeme vadeden bir ülkenin yoksul vatandaş bırakmaması için ihtiyacı olan para 10 milyar dolardır.

Şehir hastanelerine 18 milyar lira ödeyen bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

3-4 tane yandaş şirketin milyarlarca lira borcunu silen devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

Yılda 100 milyar lira faiz ödemesi olan bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

Bu örnekler böyle uzar gider… Bahsettiğim savurganlıklar belki yoksulluğu ortadan kaldırmaz, ama zenginliğimizin de ispatıdır.

İnsanlık tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşamıyoruz ama insanlık tarihinin en büyük eşitsizliğini yaşadığımız kesin.”

BİZE AZAMİ CESARET LAZIM

Konuşmasının bu bölümünde “Bunları bir kenara bırakalım biz büyük resme bakalım” diyen Hüseyin Baş, Türkiye’de vatandaşları yoksulluğu tamamen bitirecek bir gelir seviyesine taşıyabilmek için yapılması gereken tüm harcamaları karşılayan kaynakların var olduğunu söyledi. BTP lideri Baş, “Aslında Milli Ekonomi Modeli’nde bu ödemelerin kaynakları ayrıntılarıyla açıklanmış. Türkiye’nin değerli maden yatakları, senyoraj geliri, katma değerli üretim imkânları, tüketim kaynağının getireceği büyük gelirler… Biz sadece madenleri ele alalım. Bor, toryum, alüminyum, altın, mermer, bakır, gümüş, demir, fosfat, linyit, kurşun, nikel, çinko, krom, sodyum ve diğerleri…

Mesela toryumu ele alalım. Toryumu nereden hatırlayacağız? Yakın geçmişe dönersek, Isparta’da meydana gelen uçak kazasında kaybettiğimiz rahmetle andığımız değerli Engin Arık hocamız ve çalışma arkadaşlarının çalışmalarından hatırlıyoruz. Toryum nedir biliyor musunuz? Toryum yeni yüzyılın en önemli enerji kaynağıdır, ‘Yeşil Nükleer Enerji’ diye adlandırılıyor ve dünya toryum rezervinin yüzde 15’i Türkiye’de. Bunun değeri 120 trilyon dolar. Bize ne lazımdı, ayda 10 milyar dolar. Bu da yılda 120 milyar dolar eder ve Türkiye’nin sahip olduğu toryum rezervleri bu harcamayı yapabilmek için bize yüzlerce sene yetecek bir kaynaktır. Bir diğer madenimiz ise hepinizin bildiği bor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’ü Türkiye’de ve işlenmiş değeri hesaplamalara göre trilyon dolarların üzerindedir. Diğer zenginliklerimize girmiyorum bile. Sonuç olarak bize para lazım demenin manası yok. Bize lazım olan yoksulluğu Türkiye’de bitirecek geçim koşullarını sağlayacak bir asgari ücret ve azami cesarettir” dedi.