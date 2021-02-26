Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki

26 Şubat 2021 Cuma, 14:31

Gara operasyonunda 16 asker ve polisin şehit olmasının 2. gününde Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'deki konsere, CHP'li Ağbaba sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Paylaşımda Gara'da şehit olanları hatırlatan Ağbaba, sahnede bulunan Ferman Akgül, Kubat ve Ahmet Özhan'ın konserinde kaydedilen görüntülerle beraber şu mesajı paylaştı:

Yer: Saray

Tarih: 16 Şubat

Gara'da 13 asker ve polisimizin şehit haberinin 2. günü

Kültürümüzde mahallede yaşlı biri ölse yas tutulur; bırakın düğünü, televizyon dahi açılmaz. 16 ana kuzusu ölmüş, Saray'da vur patlasın çal oynasın.