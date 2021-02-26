Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
Gara operasyonunda 16 asker ve polisin şehit olmasının 2. gününde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konsere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
Gara operasyonunda 16 asker ve polisin şehit olmasının 2. gününde Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'deki konsere, CHP'li Ağbaba sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Paylaşımda Gara'da şehit olanları hatırlatan Ağbaba, sahnede bulunan Ferman Akgül, Kubat ve Ahmet Özhan'ın konserinde kaydedilen görüntülerle beraber şu mesajı paylaştı:
Yer: Saray
Tarih: 16 Şubat
Gara'da 13 asker ve polisimizin şehit haberinin 2. günü
Kültürümüzde mahallede yaşlı biri ölse yas tutulur; bırakın düğünü, televizyon dahi açılmaz. 16 ana kuzusu ölmüş, Saray'da vur patlasın çal oynasın.
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