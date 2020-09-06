Bülent Arınç'ın cemaatlerle ilgili sözleri yeniden gündem oldu
AKP kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın 2014'te cemaatlere yönelik yaptığı konuşma yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Bülent Arınç, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın tutuklanmasının ardından cemaat ve tarikatlarla ilgili söylediği sözlerlerle tekrar gündeme geldi.
Arınç konuşmasında, "Her şeyin garantisi biziz. O cemaatler beni çok iyi bilir. Ben de onları çok iyi biliyorum. Bursa’dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz varsak, siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz" demişti.
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