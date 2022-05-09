Bursa'da 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti

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Bursa’da, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S.(38) ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen arkadaşı M.D.(22) otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 25 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:06

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bursada-25-kilometre-suren-kovalamaca-polis-barikatinda-bitti-1934068

polis Bursa Trafik

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