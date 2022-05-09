Bursa'da 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
Bursa’da, gasp ve oto hırsızlığı suçlarından aranan ve 34 farklı suç kaydı bulunan S.S.(38) ile 23 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen arkadaşı M.D.(22) otomobillerinin polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçtı. 25 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına takılan ve araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bursada-25-kilometre-suren-kovalamaca-polis-barikatinda-bitti-1934068
Video Haberler
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
- Hande Yener geri adım atmadı!
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- TRT 'Netflix'in alternatifi'ni yapacak