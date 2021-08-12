Bursa’da bariyerli ve muz ağaçlı kavga kamerada

12 Ağustos 2021 Perşembe, 11:16

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesi’nde geç saatlerde üçer kişilik iki grup birbirine girdi. Bir kişinin site giriş bariyeri ile diğerlerine vurmaya çalışması, diğer kişinin ise bir kafeteryanın bahçesinde aldığı muz ağacı ile saldırdığı görüntüler güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kavganın olduğu caddede kafeterya işleten ve muz ağacının kendisine ait olduğunu belirten Mehmet Can Göcen, “Gece 1.30 sıralarında üçerli şekilde iki grup kavga ediyor. Benim olayla ilgili bir bağlantım yok. İki tarafı da tanımıyorum. Benim kafeteryamda muz ağacım vardı. Daha iki gün önce almıştık.Adam geliyor buradan, ağacı alıyor, birbirine vuruyorlar. Ben şahıslardan şikayetçiyim. Bu şahısların bulunmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum. Söylenecek çok şey var da dile getirmek istemiyorum. Sadece bir kağıda özür notu bıraksalardı, bizim için kafiydi. Özür dilenmesini ve zararın karşılanmasını beklerdik, bunu da yapmamışlar. Benim zararım karşılanırsa ben şikayetçi olmam. Ben tekrar söylüyorum, şahısları tanımıyorum ve zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi.