Bursa'da görüntülendi... "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" diye çağırdı
Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Vatandaşların elleriyle balık verdiği su samuru daha sonra gözden kayboldu.
Gemlik'in Fıstıklı Mahallesi sahilinde vatandaşların cep telefonu kamerasına su samuru takıldı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru, sahilden vatandaşların denize attığı balık ile beslendi. Suda hızla ilerleyen samurunu besleyen vatandaşın, "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" demesi gülüşmelere sebep oldu. Suya dalıp çıkan su samuru daha sonra gözden kayboldu.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
- Bahçeli'nin erken seçim ve Adayımız açıklaması TT oldu
Video Haberler
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu