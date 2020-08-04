Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet'in bugünkü konukları, Prof. Dr. Abdullah Sayıner, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen oldu. Pekşen ekonomideki gidişatın büyük bir kasırgaya neden olabileceğini belirterek tarih verdi.
Pekşen, ekonomik kriz gündemini yorumladı.
"Bundan sonrası için Türkiye'nin işi AKP'yle zor" diyen Pekşen, "Parametreler büyük bir kasırganın geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Mollaveisoğlu'nun "Tahmini ne zaman bekiyorsunuz?" sorusuna Pekşen, "Kasım başı itibariyle gerçek fotoğrafla karşılaşacağımızı biliyorum" diye yanıt verdi.
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