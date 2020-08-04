Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi

04 Ağustos 2020 Salı, 12:05

Pekşen, ekonomik kriz gündemini yorumladı.

"Bundan sonrası için Türkiye'nin işi AKP'yle zor" diyen Pekşen, "Parametreler büyük bir kasırganın geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Mollaveisoğlu'nun "Tahmini ne zaman bekiyorsunuz?" sorusuna Pekşen, "Kasım başı itibariyle gerçek fotoğrafla karşılaşacağımızı biliyorum" diye yanıt verdi.