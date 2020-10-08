Canlı yayında gözaltı... Aslında kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:35

Kütahya Gediz’de bıçaklanarak öldürülen Süleyman Yıldırım cinayetiyle ilgili Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme adlı programda ilginç anlar yaşandı.

Süleyman Yıldırım’ın damadı Süleyman Gürbüz, canlı yayında kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. İlk başta "Kayınpederimi ben öldürmedim" açıklaması yapan Gürbüz, Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı soruları karşısında cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.

“ASLINDA KAYINVALİDEMİ ÖLDÜRECEKTİM!”

Programda kan donduran ifadelerde bulunan Gürbüz, "Kayınvalidemi öldürmek isterken kayınpederimi bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

Gürbüz, kayınvalidesiyle tartışması sırasında öfkelenip bıçakla kendisine saldırdığını, o sırada elindeki bıçağı kayınpederi Süleyman Yıldırım’a sapladığını anlattı...

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Yayın devam ederken Süleyman Gürbüz’ün ifadelerini ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında Süleyman Gürbüz’ü gözaltına aldı.

Gürbüz, ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü.