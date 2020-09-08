Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
Bir Asya ülkesinde haber sunumu sırasında canlı yayına yansıyan kavganın görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.
Televizyonculuk tarihinde canlı yayınlarda yaşanan ilginç olaylar her zaman büyük ilgi görüyor.
Hele bu ilginçlikler haber sunarken gerçekleşiyorsa daha sonra o anlara ait görüntüleri içeren videolara ilgi daha da artıyor.
Sosyal medyada paylaşılan son videoda ise bir Asya ülkesinde haber sunumu sırasında stüdyonun arkasında yaşanan kavgayı içeriyor.
Spiker haber sunarken arkasında iki erkek birbirlerine girince tekme tokat kavgaya tutuşuyor. Oradakiler ayırmak istese de bütün yaşananlar yayına yansıyor.
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