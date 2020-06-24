Canlı yayında taksi plakası tartışması! 'Beni tehdit ettiniz'

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:32

İşte canlı yayındaki o tartışma:

EYÜP AKSU: Şimdi Aydın bey bazı konulardan bahsetti. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Haddimizi hududumuzu biliriz. Biz sadece hakkımızı hukukumuzu koruruz yasal çerçevelerde. Aydın Bey'in tüketici temsilcisi olarak global bir korsan olan UBER'le masaya oturması bizi üzdü.

AYDIN AĞAOĞLU: Yalan söyleme ben kimseyle masaya oturmadım. İftira atıyorsunuz. Beni tehdit ettiniz. Beyanatınız gazetelerde. Yalan söyleme Aydın Başkan. "Ben ev sattım, araba sattım, ne gerekirse yaparım" dediler. Beni UBER'den rüşvet almakla suçladılar. Ayıp, ayıp. Yalan konuşma, bir de esnafım diyorsun