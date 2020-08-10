Canlı yayında uyardı... "Salgında başa döndük, kısıtlamalar gelebilir"
Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr. Faruk Aydın, tekrardan kısıtlamaların gelebileceğini söyledi.
Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Şule Aydın'ın sunduğu Haber Masası'nda koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Yeni normalle birlikte maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasının vaka sayılarında artışa neden olduğunu belirten Aydın, ''İlk dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Bazı bölgelerde ikinci pik, ilkinden daha yüksek.'' dedi.
"KORKMALIYIZ"
Aydın şöyle konuştu: “Bir yükseliş başladı. Bu yükseliş halen devam ediyor. Biz başarıyken, başarımız etkilendi. Tekrar başa döndük. Hasta kaybımız daha az. Ama hekimlerimiz tecrübe kazandı. Birbirimizden korkmamız gerekiyor. Maskesiz olan ortamlarda durmamamız gerekiyor. Korkmama durumu daha tehlikeli günler getirir. Ben bazı kısıtlamaların gelebileceğini düşünüyorum. Tekrar sokağa çıkma yasağına edebilir. İşyerlerinde kısıtlama olabilir.”
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