Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:38

Kaza saat 23.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Çağdaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Caddesi’nden gelmekte olan Okan Çelik’in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil, Çağdaş Caddesi’nden Şile istikametine doğru seyir halindeki Okan Yakup’un kullandığı 34 EGT 654 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup’un kullandığı otomobil, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine girdi.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işyerine giren otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

VATANDAŞLAR CADDE ÜZERİNDE YAŞANAN KAZALARDAN ŞİKAYETÇİ

Olay anında yaşananları anlatan mahalle sakinleri, aynı noktada sürekli kazaların yaşandığını belirterek, caddeye sinyalizasyon yapılmasını istedi. Ayda 4-5 kazanın yaşandığını söyleyen mahalle sakini, “Ben burada oturuyorum, gürültüye uyandık hemen indik aşağıya. Buraya ışık olması şart. Ben yeni taşındım buraya, ayda en az 4-5 tane kaza var burada. Kiminin ayağı kırılıyor, kiminin bacağı kırılıyor. Birkaç kişi de öldü burada daha önce. Burada trafik ışığı olması şart. Bu akşam ki kazada 5 tane yaralı var” dedi. Başka bir vatandaş ise, “İki hafta önce burada bir kaza oldu. Burada sürekli kaza oluyor” diye konuştu.