Central Park’ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

03 Eylül 2021 Cuma, 16:43

ABD’nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, selde mahsur kalan ABD’lilere New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oldu. New York şehir merkezi Manhattan’da Central Park’ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anları polisin güvenlik kamerasına yansıdı.