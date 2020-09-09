CHP' lideri Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi 97'nci kuruluş yıl dönümünde Ata'nın huzurunda

09 Eylül 2020 Çarşamba, 11:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, partinin 97’nci Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

CHP 97’nci Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutluyor. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bugün bir dizi program düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet sabah Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi önüne geldi. Burada saygı duruşunun ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mozoleye çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne partinin kuruluş yıl dönümüyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı:

“Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım,

Temellerini 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresinde attığınız, 9 Eylül 1923’te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97’nci kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız, sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile II. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi, işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz.

Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir.

Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi’nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Ruhun şad olsun.”



97'NCİ YILA ÖZEL VİDEO

CHP, kuruluşunun 97'nci yılı nedeniyle bir video hazırladı. İzmir Marşı ile hazırlanan videoda CHP'nin kurucu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri yer alıyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hepimize düşen bir görev var. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak, huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi" dediği konuşmasını da içeriyor.

CHP, kuruluşunun 97'nci yılı nedeniyle bir video hazırladı. İzmir Marşı ile hazırlanan videoda CHP'nin kurucu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri yer alıyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hepimize düşen bir görev var. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak, huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi" dediği konuşmasını da içeriyor.

CHP, kuruluşunun 97'ncı yılı için İzmir Marşı ile birlikte bir video hazırladı. CHP'nin kurucu ve ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerini içeren videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videodaki konuşması şöyle:

"Hepimize düşen bir görev var. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak, huzur içinde, barış içinde bu güzel ülkede yaşamak. Emin olun bütün mücadele bunun üzerine inşa edildi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verenler bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Bize düşen görev, biz de çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Bu ülkeyi kuranlar bütün engelleri aştılar. Size söz veriyorum, hep birlikte bütün engelleri aşacağız, çağdaş uygarlığı yeniden yakalacağız. Huzur içinde bir ülkede yaşacağız.

Madem ki Gazi Mustafa Kemal'in yolundan yürüyoruz, azimliyiz, kararlıyız, aynı kararlılığı göstereceğiz."