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CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu: Saniyeler içinde binlerce kez izlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından sosyal medyada paylaşılan bir video ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili sözleri ele alındı. Clup House isimli sesli tartışma platformu konuşmasına benzetilen video, saniyeler içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 21:25

Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili çıkışları yine gündemde. CHP tarafından yapılan videoda sosyal medyada birçok kez izlenmiş ve sözleri ile dalga konusu olmuş kişilerin sözleri Erdoğan'ınki ile birleştirildi. Videoda, Erdoğan'ın "Kapanan filan yok", "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben" şeklindeki sözleri işlendi.

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