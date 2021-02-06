CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu: Saniyeler içinde binlerce kez izlendi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 21:25

Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili çıkışları yine gündemde. CHP tarafından yapılan videoda sosyal medyada birçok kez izlenmiş ve sözleri ile dalga konusu olmuş kişilerin sözleri Erdoğan'ınki ile birleştirildi. Videoda, Erdoğan'ın "Kapanan filan yok", "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben" şeklindeki sözleri işlendi.