CHP'li Özel'den "AKP'nin trol ağı" tepkisi: "Büyük bir psikolojik harp içerisindeyiz"

15 Ocak 2021 Cuma, 21:11

Şirin Payzın'ın Halk TV'de sunduğu Sözüm Var programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin trol ağını anlattı. Trol aklının AKP’yi ele geçirdiğini öne süren Özel, “Büyük bir psikolojik harp içerisindeyiz. Biz bir adım geri atarsak, bu millete diz çöktürecekler” ifadelerini kullandı.

Televizyon programlarında, söylenen her söze açıklama getirmek zorunda kaldıklarını yoksa RTÜK’ün kılıcının kanalların üzerinde sallandığını söyleyen Özel, “2020 yılında Türkiye’yi getirdikleri noktaya bakın. Kenan Evren darbeciydi, dünya kadar insanın kanı var elinde. Hiçbirimiz olumlayamayız. Kenan Evren’in plastik şovlarda taklitleri yapılıyordu. Turgut Özal da Süleyman Demirel de sağ liderdi, bunların taklitleri televizyonda kuklalarla yapılıyordu her akşam. Bir tane cumhurbaşkanı fıkrası anlatılabiliyor mu ülkede? Yıldırım Akbulut’a dört fasikül kitap yazılmıştı” ifadelerini kullandı.