CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin ardından havalimanında çekilen bir görüntüyü paylaştı. Özkoç, 6'sı sivil, 2'si askeri toplam 8 uçakla ziyaret gerçekleştiğini belirterek, "israf" yorumu yaptı.
CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyetin pazar günü yaptıkları KKTC ziyaretinin ardından çekilen bir görüntüyü paylaşarak heyetin çok sayıda uçak ile ziyaret yapmasını eleştirdi.
Özkoç, kişisel twitter hesabından videoyu şu notla paylaştı:
“Millete dişinizi sıkın diyen Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’a nasıl gitti? 1 uçak Bahçeli, 1 uçak bakanlar ve heyetler, 1 uçak RTE, 2 uçak koruma, 1 askeri nakliye uçağı (arabalar), 1 özel jetle Çavuşoğlu, 1 askeri pır pır uçak, toplam 8 uçak... İsrafa devam.. İşte görüntüler.”
MADEM PİKNİK NEDEN TEK UÇAK DEĞİL?
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Twitter hesabından, "Millete acı reçete verenler, 6 uçakla Kıbrıs'a pikniğe gitti! 1 uçak AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, 1 Uçak MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, 1 Uçak Çavuşoğlu'na, 1 Uçak bakanlar ve heyetlere, 2 Uçak korumalara. Madem piknik yapacaksınız neden tek uçakla gitmediniz?" diye sordu.
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