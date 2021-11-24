CHP'li vekilden Bakan Kasapoğlu'na "Yurt" sorusu
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, Antalya'da yurt olarak inşa edilen bir alanın 'Özel Eğitim Alanı'na çevrilmesinin sebebini sordu. Arı, binlerce öğrencinin yurt bulamadığına dikkat çekti.
TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonun'nda konuşan Cavit Arı, Antalya Konyaaltı'nda, Akdeniz Üniversitesi'ne çok yakın bir alanda, imar planı yurt alanı olmasına rağmen özel eğitim yerine çevrildiğini belirtti. Konyaaltı Belediyesi'nin de söz konusu alanda hissesi olmasına rağmen belediye yönetimine danışılmadan özel okul alanına çevrilmesine tepki gösteren Arı, Bakan Kasapoğlu'na sorular yöneltti.
SAYIŞTAY UYARMIŞTI
Cavit Arı, Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına ilişkin raporunu anımsatarak, Kasaoplu'na "Sayıştay'ın, yurt olarak kullanılmayan binaların yurt olarak kullanılmaya, kiralanmaya devam edildiği şeklinde görüşüne rağmen, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi'ne çok yakın bir alanda, imar planında yurt olarak belirlenmiş alan neden Özel Eğitim Alanı'na çevrildi, arkasında ne var" sorularını yöneltti.
Üniversiteler açıldığında, ülke çapında binlerce öğrenci yerleşecek yurt bulamadıkları için parklarda yatmış, "Barınamıyoruz" hareketi başlatarak yurt sorunlarına dikkat çekmişti. İktidar, "en çok yurdu biz yaptık" diyerek öğrencileri vatan hainliğiyle suçlamıştı.
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