CHP'li vekilden Bakan Kasapoğlu'na "Yurt" sorusu

24 Kasım 2021 Çarşamba, 11:47

TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonun'nda konuşan Cavit Arı, Antalya Konyaaltı'nda, Akdeniz Üniversitesi'ne çok yakın bir alanda, imar planı yurt alanı olmasına rağmen özel eğitim yerine çevrildiğini belirtti. Konyaaltı Belediyesi'nin de söz konusu alanda hissesi olmasına rağmen belediye yönetimine danışılmadan özel okul alanına çevrilmesine tepki gösteren Arı, Bakan Kasapoğlu'na sorular yöneltti.



SAYIŞTAY UYARMIŞTI

Cavit Arı, Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına ilişkin raporunu anımsatarak, Kasaoplu'na "Sayıştay'ın, yurt olarak kullanılmayan binaların yurt olarak kullanılmaya, kiralanmaya devam edildiği şeklinde görüşüne rağmen, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi'ne çok yakın bir alanda, imar planında yurt olarak belirlenmiş alan neden Özel Eğitim Alanı'na çevrildi, arkasında ne var" sorularını yöneltti.

Üniversiteler açıldığında, ülke çapında binlerce öğrenci yerleşecek yurt bulamadıkları için parklarda yatmış, "Barınamıyoruz" hareketi başlatarak yurt sorunlarına dikkat çekmişti. İktidar, "en çok yurdu biz yaptık" diyerek öğrencileri vatan hainliğiyle suçlamıştı.