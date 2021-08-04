CHP'li vekilden yardım çığlığı: Acil destek
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milas Kemerköy Termik Santralini’ne yaklaşan yangın için yetkililere 'acil yardım' çağrısında bulundu.
Girgin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yangına ilişkin görüntüleri paylaşarak "Yangın Milas Kemerköy Termik Santralini’nin kapısına dayandı! Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum.Bütün imkanlarla acilen müdahalele edilmedir. Çok acil.." notunu düştü.
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