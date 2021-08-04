CHP'li vekilden yardım çığlığı: Acil destek

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milas Kemerköy Termik Santralini’ne yaklaşan yangın için yetkililere 'acil yardım' çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:59

Girgin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yangına ilişkin görüntüleri paylaşarak "Yangın Milas Kemerköy Termik Santralini’nin kapısına dayandı! Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum.Bütün imkanlarla acilen müdahalele edilmedir. Çok acil.." notunu düştü.

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