Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı
Adana'da, çiftlik evine yapılan baskında 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polisleri görünce 2'nci kattaki evin balkonundan atlayıp, kaçmak isteyen M.A.B.'nin (42) ayağı kırıldı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı.
'Uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B., polisleri görünce 2'nci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi.
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