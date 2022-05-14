Çiftlikte kalaşnikoflar ele geçirildi, balkondan atlayan şüpheli ayağını kırdı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:33

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı.

'Uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B., polisleri görünce 2'nci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi.



