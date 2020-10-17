CNN Türk muhabirinden kan donduran sözler
Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı yapıldı. Saldırıda saat 03.30 itibarıyla can kaybı 12 olarak açıklandı. En az 40 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin ikisinin çocuk olduğu kaydedildi.
Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı yapıldı. İki ayrı saldırıda çocuklar da yaralandı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu belirtildi.
CNN Türk muhabiri Gence'deki saldırı alanında yaşanan dehşeti "Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum" sözleriyle duyurdu.
GENCE'YE SALDIRI ANI
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