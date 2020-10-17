CNN Türk muhabirinden kan donduran sözler

17 Ekim 2020 Cumartesi, 10:22

Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı yapıldı. İki ayrı saldırıda çocuklar da yaralandı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin olduğu belirtildi.

CNN Türk muhabiri Gence'deki saldırı alanında yaşanan dehşeti "Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum" sözleriyle duyurdu.

GENCE'YE SALDIRI ANI