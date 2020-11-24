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Cumhur İttifakı'nda son durum ne? Orhan Bursalı canlı yayında son anketi açıkladı

Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, dün akşam yayınlanan Yol TV Ana Haber'de son anket sonuçlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 10:55

Yol TV Ana Haber'de dün akşam ekonomideki kötü gidişatın Cumhur İttifakı'nın oyunu düşürdüğünü belirten Bursalı "Son anketlerde AKP'nin oyu %30'lara, MHP'nin oyu %6-7'ye düştü" dedi. 

Bursalı konuşmasının devamında MHP ve AKP'nin ekonomik çöküntünün içinden nasıl çıkalacağına ilişkin uygulayacakları politikalar bakımında yollarının ayrışabileceğine dikkat çekti.

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