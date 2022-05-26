Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Somut adımlar atılmadığı sürece süreç ilerlemeyecek

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kalın, "Muhataplarımız notlarını aldılar, raporlarını kendi liderliklerine bildirecekler. Önümüzdeki günlerde bu taleplere nasıl cevap vereceklerine dair cevapları aldıktan sonra istişareleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Kalın ayrıca, "Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasına yönelik adım atılmasını istedik" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 08:10

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'dan Ankara'ya gelen heyetler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkalık ettiği heyetle görüştü.

Türkiye heyeti, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Daha sonra üç heyetin bir araya geldiği toplantıya geçildi. Görüşmelerin ardından İbrahim Kalın, Beştepe'de basın toplantısı düzenledi.


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