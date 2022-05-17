Dakikalar içinde depodaki malları çaldılar: 'Artık geceleri, dükkanlarımızda yatacağız'

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İstanbul Fatih'de tekstil deposuna giren yüzleri maskeli kişiler, depo içerisindeki malları geldikleri minibüsün içine doldurarak kaçtı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıkta piyasa değeri yaklaşık 75 bin lira olduğu belirtilen tekstil ürünü çalındı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 11:22

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dakikalar-icinde-depodaki-mallari-caldilar-artik-geceleri-dukkanlarimizda-yatacagiz-1936792

Fatih soygun

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