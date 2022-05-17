Dakikalar içinde depodaki malları çaldılar: 'Artık geceleri, dükkanlarımızda yatacağız'
İstanbul Fatih'de tekstil deposuna giren yüzleri maskeli kişiler, depo içerisindeki malları geldikleri minibüsün içine doldurarak kaçtı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıkta piyasa değeri yaklaşık 75 bin lira olduğu belirtilen tekstil ürünü çalındı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dakikalar-icinde-depodaki-mallari-caldilar-artik-geceleri-dukkanlarimizda-yatacagiz-1936792
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