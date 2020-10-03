Davutoğlu’nun partisinden Albayrak’a göndermeli video: “Premium Bakan”
Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen yetkinin, "Bonus olarak aynı zamanda da damadına da verildi" ifadeleri yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Premium Bakan" şeklinde bahsedilen videoda, "Malum kabinede artık bir sıradan bakanlar, bir de premium bakan vardı. O da sürekli sunum yapar oldu. Teğet geçmesi beklenen kriz ne yazık ki bizleri ezip geçiyor. Sadece 2 yılda, dolar sahipleri yüzde 68 kazandı. TL sahipleri ise ne yazık ki 'Yine bana hüsran, yine bana hasret var' şarkısını söyledi" ifadeleri kullanıldı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından Bakan Albayrak ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir video yayınlandı. Kabinedeki bakanların, "sıradan ve premium" şeklinde ayrıldığı ifade edilen videoda, Albayrak'ın ayrıcalıklı olduğu belirtilerek, "Premium Bakan" denildi.
GP'nin hesabından yayınlanan videoda şu ifadelere yer verildi:
"Ahmet Davutoğlu, Mayıs 2016'da Başbakanlığı bıraktığında dolar 2,80, avro 3,30'du. Sonra ne mi oldu? Yetki sadece Erdoğan'a verilmedi. Bonus olarak aynı zamanda da damadına da verildi. Damadına yetkinin haricinde neler verilmedi ki? Premium bakanlık verildi. Malum kabinede artık bir sıradan bakanlar, bir de premium bakan vardı. O da sürekli sunum yapar oldu. Teğet geçmesi beklenen kriz ne yazık ki bizleri ezip geçiyor. Sadece 2 yılda, dolar sahipleri yüzde 68 kazandı. TL sahipleri ise ne yazık ki 'Yine bana hüsran, yine bana hasret var' şarkısını söyledi."
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