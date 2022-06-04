Denizli'de otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:22

Kaza, saat 20.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi.

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Denizli Pamukkale otomobil

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