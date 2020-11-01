Depremzedelere getirilen erzakı satmaya çalışırken yakalandı
İzmir’de 69 kişinin hayatını kaybettiği depremde yardım için getirilen erzakı satmaya çalışan adam yurttaş tarafından fark edildi. Adamı girdiği dükkanda cep telefonu kamerasıyla kayda alan yurttaş, “Abi sen neden depremzedeler için getirilenleri satmaya çalışıyorsun. Ayıp değil mi?” diyerek tepki gösterdi.
İzmir’de 69 kişinin hayatını kaybettiği depremde yardım için getirilen erzakı satmaya çalışan adam yurttaş tarafından fark edildi. Adamı girdiği dükkanda cep telefonu kamerasıyla kayda alan yurttaş, “Abi sen neden depremzedeler için getirilenleri satmaya çalışıyorsun. Ayıp değil mi?” diyerek tepki gösterdi.
İzmir’de şimdiye kadar 69 kişini hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok kurum ve dernek de deprem zedeler için gıda, çadır, battaniye gibi yardımlar gönderdi. Depremzedeler yardımcı olmak için bölgede bulunan bir yurttaş yardım için dağıtılan erzakı satmaya çalışan adamı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Adam yardım için dağıtılan erzakı cebindeki poşetlere doldurup çevredeki dükkana satıyordu. Yurttaş adamı fark etti ve takip etti. Dükkanın içinde adamı yakalayan yurttaş, “Abi sen neden depremzedeler için getirilenleri satmaya çalışıyorsun. Ayıp değil mi?” diyerek tepki gösterdi. Erzakı satmaya çalışırken yakalanan adam ne yapacağını bilemedi. Kendisini “Yok öyle bir şey” diye savunmaya çalışan adam dükkandan çıkarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Peşinden giden yurttaş ise çevredeki polislere şikayet etti. Adam hızla alandan uzaklaştı.
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