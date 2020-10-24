Dolandırıcılardan ‘pes’ dedirten mesaj
Adana’nın Kozan ilçesinde Yusuf Tepe isimli bir vatandaşın telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı pes dedirtti. Yurt dışı numarasından banka kartlarını kiralamayı teklif eden dolandırıcılar kart başına bin lira teklif etti.
Dolandırıcılar Kozan'da Yusuf Tepe isimli bir vatandaşın telefonuna WhatsApp üzerinden mesaj atarak iletişime geçti. Banka hesabını kiralama üzerine mesaj atan dolandırıcıların oyununu bozmak isteyen Yusuf Tepe müşteri gibi dolandırıcılarla görüştü.
Dolandırıcılar Yusuf Tepe’ye 3 kart için aylık kart başına bin TL ödeme teklif etti. Tepe, ise dolandırıcıların oyununu bozmak için borcu olduğu ve önden ödemek almak istediğini söyledi.
Kartları kiralayıp ödeme almak istediğini söyleyen Yusuf Tepe'ye dolandırıcılar, “Hocam ilk etapta paranın tamamını ödemem. Ödeme yaparsam direk herkese, kartı kullanamadan çok tokatlanırım” yanıtını verdi.
SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Savcılığa şikayette bulun ve vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyaran Yusuf Tepe şunları söyledi:
* Banka kartlarında işlemlerde bana mesaj geleceği için bana bir telefon numarası vereceklerini bunu bankaya işletmemi istediler. Benden habersiz işlem yapabileceklerini belirttiler.
* Bence kaçak bahisler var bunlardan kara para aklama durumu olabilir ya da Fettullahçı Terör Örgütünün para aktarma aracıda olabilir diye düşünüyorum.
* Kart başına bin TL teklif ettiler. Ben uyandım ama para, ihtiyacı olanların evet diyebileceği bir durum. Savcılığa suç duyurunda bulundum. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.
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