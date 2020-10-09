Dolar tarihi rekor kırınca Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu

09 Ekim 2020 Cuma, 02:43

Sosyal medya kullanıcıları 2017 yılında dolar için, “3,50’den 3,80’den dolar alın diyen nokta noktalar neredesiniz?” diyerek ekonomistlere hakaret eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a “Neredesin” diye sordu.

TL’de yaşanan değer kaybı bugün de devam ederken, Dolar/TL kuru 7,94 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Sosyal medyada akıllara Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un, “3,50’den 3,80’den dolar alın diyen nokta noktalar neredesiniz? Özür dileyin” sözleri geldi. Bulut, doların 7 liraya kadar yükseleceğini bekleyenlerin zarar edeceklerini iddia etmişti.

Bulut’un bu sözleri sarf ettiği 31 Mayıs’ta dolar 3.526 sevilerindeydi. Bugün ise dolar 7,94 seviyesine çıkarak yeni bir tarihi rekor kırdı.