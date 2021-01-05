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Dört ayda yüzde 60 zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi

Evine ayçiçek yağı alan bir yurttaşın bunu törenle kutladığı anlara dair video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 16:05

Son dört ayda yüzde 60 zamlanarak adeta ekonomik krizin simgesi haline gelen ayçiçek yağı, bir yurttaşın evine törenle girdi. Bir TikTok kullanıcısı, Ayçiçek yağını eve getirmesini törenle kutladı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TikTok’ta yayınlanan videoyu kişisel Twitter hesabından paylaşarak, “Ayçiçek yağı 4 ayda %60'lık zam sonrası merasim ve kutlamalar eşliğinde evlere giriş yapıyor...” diye yazdı.

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