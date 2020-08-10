Düğün yapılan lüks otelde yangın paniği
Konya'da bir otelin bahçesindeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle otelin bahçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alev topuna dönen ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle düğünde bulunan davetliler kısa süreli panik yaşadı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otelin bahçesinde yapılan düğünde atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. Bahçedeki ağaçlara isabet eden kıvılcımlar bir anda ağaçların alevler içinde kalmasına neden oldu. Ağaçlardan yükselen alevler çalışanlar tarafından kontrol altına alınamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, düğünde bulunan davetliler kısa süreli panik yaşadı.
Video Haberler
- Düğün yapılan lüks otelde yangın paniği
- Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştu
- Grup Yorum konserine gitmek isteyenlere gözaltı
- Erdoğan uçuştayız dedi, yurttaş Kamikaze dedi
- Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Türkiye'ye kadın mücadelesi nefes aldıracak
- Konya'da iş yerinde patlama
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!