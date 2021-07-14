Ehliyetsiz çırak ortalığı birbirine kattı; kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan saniyeyle kurtuldular

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:27

Gaziosmapaşa, Bağlar Caddesi'nde saat 10.30 sıralarındaki olay şöyle gerçekleşti; Bir kişi otomobilini temizletmek için buradaki oto yıkamacıya getirdi. Temizlenen otomobile binen 16 yaşındaki ehliyetsiz çırak, park etmeye çalıştığı araçla kaza yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil elektrik direğine çarparak, durdu. Ehliyetsiz çırak, kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan olaydan saniyeler önce buradaki dükkandan köpeğiyle çıkan kişi ve arabasındaki bebekle kaldırımdan yola inen kadın kazayı ucuz atlattı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.