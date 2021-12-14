Ekonomik kriz soruldu: 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun' dedi

14 Aralık 2021 Salı, 17:03

Cumhuriyet TV , Dolar/TL kurundaki makar gün geçtikçe açılmaya devam ederken ekonomininin durumunu yurttaşlara sordu.

Ekonomik krize ilişkin, "Pahalılık, insanlar açtı. Daha da aç kalmaya başladı" diyen yurttaş, "Çok sıkıntı yaşamaya başladık" diye ifade etti.

"Bu iktidar gitse öbür iktidarla hiç yapılmaz" diyen başka bir yurttaşa ise tepkiler geçikmedi.

"Yıllık iki bin ila üç bin TL arasında test kitaplarına para veriyoruz" diyen öğrenci, "Böyle geri kafalılar konuştukça benim zoruma gidiyor" dedi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ekonomik kriz olduğunu savunan başka bir yurttaş ise, "Dünyada ekonomi bozuk. Bütün ülkelerde kriz var. Almanya'da arkadaşlarımız var. Büyük sıkıntı var kimse gelmesin diyorlar. Almanya'da ekmek yok patates yiyor herkes diyor. Şu an orada çok büyük sıkıntı var. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Türkiye'yi Amerika kuşattı. İnsanlar uyanık olsun" dedi.