Elazığ'da görüntülendi! Avını böyle yedi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.
Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.
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