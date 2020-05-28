Elazığ'da görüntülendi! Avını böyle yedi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2020 Perşembe, 17:30

Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.

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