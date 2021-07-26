Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri

Abone Ol google-news

Elazığ’da bulunan Hazar Gölünde onlarca martının bir anda ölmesi ve bazılarının da hareketsiz kalması paniğe neden oldu.

(İHA)
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:20

Hazar Gölü yakınında bulunan Gezin bölgesinde martı ölümleri yurttaşları tedirgin etti. Çevrede bulunan halkın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde martıların sebepsiz yere öldükleri, bazılarının da hareketsiz bir şekilde durduğu görülüyor. Martıların neden öldüğü henüz bilinmiyor.

Video Haberler