Elif'e çarpan sürücü yakalandı; otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu
Şanlıurfa'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'e (18) çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı yakalandı. Üzeri battaniye ile örtülmüş, boş arazide bulunan otomobilin camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi.
Kaza, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise, kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. 34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu. Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. Otomobile el koyan polis, sürücü Ali Badıllı'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Ali Badıllı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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