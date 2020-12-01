En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak bile tehlikeli
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce'de hava kirliliği oranı ‘sağlıksız’dan ‘kötü’ döndü.
Buna göre, 24- 27 Kasım’da ‘hassas’ seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım’da ‘sağlıksız’ boyuta ulaştı.
30 Kasım’da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-‘kötü’ seviyesine kadar çıktı.
Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden “Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir” uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.
Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
Video Haberler
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!