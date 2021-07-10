Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: 'Gerekirse ayaklarına gidin'

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:18

Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen AKP Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılarak, partililere hitap etti.

Erdoğan, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasında, AKP içindeki sıkıntıya ilişkin sözler sarf etti. Erdoğan yaşanan sıkıntıları, "Elbette 20 yıllık bir siyasi parti içinde kendini dışlanmış hissedenler, kalbi kırılanlar, teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev, bu kardeşlerimizi tespit edip iletişim kurarak, gerekirse ayaklarına giderek yeniden davamıza kazandırmaktır" diye ifade etti.