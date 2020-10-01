Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler kameraya böyle yansıdı.
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