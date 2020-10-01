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Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler

Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler kameraya böyle yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 16:37


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