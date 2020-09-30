Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İYİ Partili meclis üyesi Taylan Yıldız' yönelik sarf ettiği "internetçi arkadaş" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul’da metrolarda internet kullanılabilmesi için gereken adımların atılması çağrısı yapmıştı.
AKP'li Tevfik Göksu'nun İYİ Partili Taylan Yıldız'a "internetçi arkadaş" diye hitap etmesi gündem olmuştu.
Yıldız da “Ben internetçi arkadaş değilim. İsmim Taylan Yıldız. Stanford’dan doktoram var. 10 ay önce valiliğe ve il emniyet müdürlüğüne gönderilmiş bir talep var. Onların onayı gerekiyor Tevfik bey yanlış biliyor konuyu” ifadelerini kullanmıştı.
Tevfik Göksu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Küçükkaya'nın "anketçisiniz aslında" ifadelerine araya giren Göksu, "Mesela şimdi anketçi dediniz diye benim buradan kendime eleştiri mi kabul etmem lazım" dedi.
İsmail Küçükkaya ise "Arkadaş diyemem terbiyem müsade etmez" ifadelerini kullandı.
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