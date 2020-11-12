Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!

12 Kasım 2020 Perşembe, 09:50

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü. Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.ne polis baskını