Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma: "Var mı diyeceğiniz?"
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İstanbul’da Basın Konseyi’nin 35. kuruluş yıl dönümü kutlamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden ‘onur belgesi’ aldı.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, “Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve arkadaşlarının gayretini saygı ile karşılıyorum. Onların muvaffak olmaları için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi benim de partimdir, var mı diyeceğiniz! CHP benim düşüncelerimi savunuyorsa, hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ni tekrar teçhiz etmek istiyorsa o benim partimdir artık” diye konuştu.
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