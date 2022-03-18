Evin bodrum katından 'su borusu' geçiyor: 'Binayı havaya uçurabilir'
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Nafız Ocak, inşaatı bitmek üzere olan villasının bodrum katından geçen içme suyu hattı ana borularının defalarca kez kaldırılması için başvurmasına rağmen yetkililerin ilgisiz kalmasına isyan etti. Ocak, "Allah korusun bu su boru patlarsa ev havaya uçabilir" diye konuştu.
Çorlu'da yaşayan Nafız Ocak, inşaatı bitmek üzere olan villasının bodrum katından geçen içme suyu hattı ana borularının defalarca kez kaldırılması için başvurdu ancak bir cevap alamadı. Çağrılarına ilgisiz kalınmasına isyan eden Ocak, “Su boruları kaldırılacak dendi ama kaç ay oldu hala gelen giden yok. Allah korusun bu su boru patlarsa ev havaya uçabilir” dedi.
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