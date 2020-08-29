Fahrettin Altun'dan Atatürk'süz 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos mesajında Atatürk'ü yok saydı, kutlamayı Erdoğan'ın mesajıyla yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayınladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saydı.
Altun'un Twitter'dan yayınladığı videoda Mustafa Kemal Atatürk, bir saniye görünürken videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine yer verildi.
Altun'un sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle paylaştığı videoyla birlikte şu ifadelere yer verildi:
“30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
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