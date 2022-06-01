Filmleri aratmayan olay: Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:53

İstanbul Fatih’te 31 Mayıs Salı günü saat 10.20 sıralarında bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki kişi tarafından silahlı gaspa uğradı. Şüpheliler araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı.

Haberin devamı...