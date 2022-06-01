Filmleri aratmayan olay: Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar

Abone Ol google-news

Fatih’te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece’de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Takibe alınan şüpheliler polislere silahla karşılık verdi. Özel harekat polisleri, ateş açarak kaçan bir şüpheliyi etkisiz hale getirirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Silahların ateşlendiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:53

İstanbul Fatih’te 31 Mayıs Salı günü saat 10.20 sıralarında bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki kişi tarafından silahlı gaspa uğradı. Şüpheliler araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı.

Haberin devamı...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler