Filmleri aratmayan olay: Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar
Fatih’te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece’de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Takibe alınan şüpheliler polislere silahla karşılık verdi. Özel harekat polisleri, ateş açarak kaçan bir şüpheliyi etkisiz hale getirirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Silahların ateşlendiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Fatih’te 31 Mayıs Salı günü saat 10.20 sıralarında bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki kişi tarafından silahlı gaspa uğradı. Şüpheliler araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı.
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