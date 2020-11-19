Fotokapana böyle takıldılar
Bursa’da doğa ve yaban hayat tutkunu Samet Asutay’ın Uludağ eteklerinde kurduğu fotokapanlara takılan görüntüler belgeselleri aratmadı.
Samet Asutay, yaban hayatınıı görüntülemek için ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla birbirinden güzel anları kayıt altına alıyor. Her hafta sonu yaptığı yürüyüşlerle farklı bölgelere giden ve bıraktığı fotokapanların kaydettiği görüntüleri belli sürelerle kontrol eden Asutay, bu seferde geyiklerin hayatlarını görüntüledi. Bu zamana kadar birçok yaban hayvanı görüntüleyen ve son 3-4 yıldır Türkiye’de bulunan üç geyik türünden biri olan kızıl geyiklere ayırdıklarını belirten Asutay, “ Kızılgeyikleri en iyi görüntüleyebileceğimiz dönemlerden biri de sonbahar. Bu dönem onların çiftleşme dönemi. Mevkilerini bildiğimiz yerlerde rahat rahat çekimlerimizi gerçekleştiğini" dedi.
Kızıl geyiklerin neslinde ciddi azalma olduğunun altını çizen Asutay, “Kızıl geyiklerin en büyük sorunlarından biri kaçak avcılık olmakla beraber madencilik ve insan baskısı. Gayemiz çocuklarımızın da bu hayvanları hayvanat bahçesinde değil, doğal ortamda görmesini sağlamak” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
- Bu kez minibüste pipetle bira içti
- Fotokapana böyle takıldılar
- Sarı Mikrofon'u böyle dolandırdılar!
- Kimse anlam veremedi! Trafiğin ortasında ne yapıyor?
- CHP üyesinin Çakıcı tepkisine AKP Sözcüsü yanıt verdi
- Türk zeytinyağı yerine Afrin yağı pazarlanıyor
- Şaşkına çeviren para! Anlayınca derin bir nefes aldı
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı