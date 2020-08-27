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Fransa Istanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'dan veda mesajı

Fransa Istanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter sosyal medya hesabı Twitter üzerinden videolu veda mesajı yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2020 Perşembe, 11:17

Buchwalter sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı veda mesajında "Türkiye'deki görev sürem sona erdi. Konsolosluğun müthiş ekibine ve buradaki tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler, sizi ve Türkiye'yi özleyeceğim. Halefim Olivier Gauvın'e başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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