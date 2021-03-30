Fren yerine gaza basınca işyerine daldı

30 Mart 2021 Salı, 09:52

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Ford Transit marka 34 TB 5071 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Ziyaettin Yavuz (56), girdiği sokaktaki iş yerinin önüne aracı park etmek istedi. Ancak o esnada sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, önce bir iş yerinin önündeki demir direğe ardından da park halindeki araca çarptıktan sonra kepengi kırarak iş yerine daldı.

NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDILAR

Sürücünün ve içeridekilerin neye uğradığını şaşırdığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akıl almaz kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü minibüsle demir direğe çarptıktan sonra kepengi kırıyor. Minibüs ardından iş yerine ve park halindeki bir araca çarparak durabiliyor. Minibüs sürücüsü aracın içerisinden inerek işyerinden dışarıya çıkıyor.

“DİREK VE KEPENKTE ZARAR VAR AMA ŞOFÖR HATASI"

Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, “Buraya vurmuş. Burada bir araç vardı, onun aynasını kırmış. Onda fazla bir şey yoktu ama direkte ve kepenkte zarar var. Neden kaza yaptığını bilmiyorum ama şoför hatası” dedi.

Olayın ardından araç sahibi Salim Gültekin, sürücü Yavuz ve kepengi ile direği zarar gören iş yeri sahibi, Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine giderek kazayla ilgili ifade verdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.