Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
Adana'da gözaltı süresi uzatılan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'dan haber alamadıklarını söyleyen Furkan Vakfı üyelerine polis müdahale etti.
Gaziantep ve Adana'da, 3 Mayıs akşamı camide itikafa girdikleri için, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltı süresi uzatılan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'dan haber alamadıklarını söyleyen Furkan Vakfı üyelerine polis müdahale etti.
NE OLMUŞTU?
Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından 2 Mayıs akşamı Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplanmıştı. Gaziantep'te polisin camiye girerek, biber gazı sıkarak gözaltına almasının ardından Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul ve 400 kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik güçlerinin, itikafa giren vatandaşlara caminin içine girerek biber gazı sıkmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına emekliliğini istemişti.
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