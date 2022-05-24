Gazeteci Ali Ekber Ertürk'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı

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Hayatını kaybeden Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk, son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ertürk'ün cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 15:41

Sözcü Gazetesi Ankara Büro muhabiri Ali Ekber Ertürk yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. Ertürk için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 


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